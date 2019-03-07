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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32215

В Шостке наркоман пытался подкупить полицейских

Мужчина пытался откупиться от ответственности за хранение наркотиков.

Во время патрулирования города сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции Шостки увидели мужчину, который употреблял пиво в общественном месте, в нарушение требований действующего законодательства. Во время составления на 42-летнего правонарушителя административного протокола правоохранители выяснили, что он имеет при себе сверток с сухим растительным веществом, похожим на марихуану. Чтобы полицейские проигнорировали этот факт, мужчина решил «договориться» с ними и положил в служебный автомобиль полицейских 2000 гривен.

Правоохранители доложили об этом факте руководству и вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции, которая задокументировала попытку дачи неправомерной выгоды.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), мужчина активно общается со следователями. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Наркотики Шостка

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