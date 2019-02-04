В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая Названия остановок общественного транспорта, о которых забыли в процессе проектирования и установки, начнут устанавливать с 1 мая.

Об этом сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Департаментом инфраструктуры города проработан этот вопрос, - доложил он. – Предоставлено на согласование? И в ближайшее время мы приступим к установке.

- А по срокам? – спросил заммэра Степан Пак.

- Месячный срок для начала работ и три месяца с запасом, чтобы закончить. Там 39 остановок.

- Что так долго их изготавливать?

- Давайте поставим 1.05 контрольную дату.

Напомним: на прошлой неделе другой замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Богданов говорил, что ищут дизайнера, который бы красиво написал названия остановок. Тогда о сроках речь не шла…