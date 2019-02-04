Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36347

В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая

Названия остановок общественного транспорта, о которых забыли в процессе проектирования и установки, начнут устанавливать с 1 мая.

Об этом сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Департаментом инфраструктуры города проработан этот вопрос, - доложил он. – Предоставлено на согласование? И в ближайшее время мы приступим к установке.

- А по срокам? – спросил заммэра Степан Пак.

- Месячный срок для начала работ и три месяца с запасом, чтобы закончить. Там 39 остановок.

- Что так долго их изготавливать?

- Давайте поставим 1.05 контрольную дату.

Напомним: на прошлой неделе другой замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Богданов говорил, что ищут дизайнера, который бы красиво написал названия остановок. Тогда о сроках речь не шла…

Общество Названия остановок Остановки

По тематике

В Сумах ищут дизайнера для названий остановок
18.03.2019 10:00

В Сумах ищут дизайнера для названий остановок

Городские власти забыли о названиях на новых стеклянных остановках....

04.03.2019 16:05

Сумские остановки планируют усовершенствовать

По информации департамента инфраструктуры Сум, озвученной 4 марта на аппаратном совещании в мэрии, на сегодня прорабатывается возможность внести коррективы в...

В Сумах нашли, кто будет мыть остановки
18.02.2019 11:18

В Сумах нашли, кто будет мыть остановки

В Сумах проверяют остановочные комплексы на безопасность....

В Сумах установили обещанные знаки остановок
13.02.2019 15:25

В Сумах установили обещанные знаки остановок

Сегодня, 13 февраля, на ул. Боровой установили знак остановки общественного транспорта, которого здесь отродясь не было....

В Сумах продолжают бить стеклянные остановки
04.02.2019 17:50

В Сумах продолжают бить стеклянные остановки

Неизвестные разбили верхнее стекло на остановке «Дворец культуры СМНПО» на ул. Горького....

Новости

Депутат Сумского облсовета, пойманный на пьяной езде, в седьмой раз не явился в суд
Сегодня 13:06
Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города
Сегодня 13:01
В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках
Сегодня 12:47
Сумские теннисисты отличились в Днепре
Сегодня 12:38
В Сумах не знают, что делать с аварийной подпорной стенкой под стенами мэрии
Сегодня 12:03
На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»
Сегодня 12:00
В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая
Сегодня 11:36
Работники завода «Звезда» перекрыли трассу «Киев — Москва»
Сегодня 11:04
«Lex VSK - СумБуд» разгромлен во Львове
Сегодня 11:02
С 1 апреля КСПУ могут отключить газ
Сегодня 10:51
В Сумах начнут ремонт дорог с Ильинской
Сегодня 10:43
В Шостке наркоман пытался подкупить полицейских
Сегодня 10:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.