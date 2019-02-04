В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая

Об этом сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.
- Департаментом инфраструктуры города проработан этот вопрос, - доложил он. – Предоставлено на согласование? И в ближайшее время мы приступим к установке.
- А по срокам? – спросил заммэра Степан Пак.
- Месячный срок для начала работ и три месяца с запасом, чтобы закончить. Там 39 остановок.
- Что так долго их изготавливать?
- Давайте поставим 1.05 контрольную дату.
Напомним: на прошлой неделе другой замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Богданов говорил, что ищут дизайнера, который бы красиво написал названия остановок. Тогда о сроках речь не шла…
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