Мэр Сум обратится к облсовету насчет аэропорта

Депутаты отдали 27 голосов за электронную петицию сумчанина Андрея Ми «Обратиться к областным властям с требованием восстановить Сумской аэропорт для сообщения с одним из европейских аэропортов».
В Единой системе местных петиций она набрала 314 голосов из 250 необходимых.
Сегодня, 27 марта, депутаты поддержали данную петицию и обязали городского голову Александра Лысенко обратиться к Сумскому областному совету по восстановлению работы Сумского аэропорта.
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