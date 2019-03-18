Мэр Сум обратится к облсовету насчет аэропорта Во время очередной сессии Сумского горсовета депутаты поддержали электронную петицию сумчанина о Сумском аэропорте.

Депутаты отдали 27 голосов за электронную петицию сумчанина Андрея Ми «Обратиться к областным властям с требованием восстановить Сумской аэропорт для сообщения с одним из европейских аэропортов».

В Единой системе местных петиций она набрала 314 голосов из 250 необходимых.

Сегодня, 27 марта, депутаты поддержали данную петицию и обязали городского голову Александра Лысенко обратиться к Сумскому областному совету по восстановлению работы Сумского аэропорта.