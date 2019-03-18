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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29498

Мэр Сум обратится к облсовету насчет аэропорта

Во время очередной сессии Сумского горсовета депутаты поддержали электронную петицию сумчанина о Сумском аэропорте.

Депутаты отдали 27 голосов за электронную петицию сумчанина Андрея Ми «Обратиться к областным властям с требованием восстановить Сумской аэропорт для сообщения с одним из европейских аэропортов».

В Единой системе местных петиций она набрала 314 голосов из 250 необходимых.

Сегодня, 27 марта, депутаты поддержали данную петицию и обязали городского голову Александра Лысенко обратиться к Сумскому областному совету по восстановлению работы Сумского аэропорта.

Общество Петиция Сумской аэропорт

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