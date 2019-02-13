Мэр Сум нанял адвоката в последний момент

В начале заседания городской голова просил предоставить время для дополнительного ознакомления с материалами дела для своего защитника. От самого защитника, которого Александр Лысенко привлек только 27 марта, накануне судебного заседания поступило ходатайство об отложении дела. Судья Алексей Сибилев для ознакомления с материалами дела отложил заседание до 13:30, пишет sumy.today.
В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции о наличии реального конфликта интересов, возникшего во время подписания распоряжений в 2017 году, устанавливающих городскому голове премию за работу, и в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании самого себя.
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