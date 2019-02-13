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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30250

Мэр Сум нанял адвоката в последний момент

Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде продолжили рассмотрение админпротоколов относительно Сумского городского головы Александра Лысенко.

В начале заседания городской голова просил предоставить время для дополнительного ознакомления с материалами дела для своего защитника. От самого защитника, которого Александр Лысенко привлек только 27 марта, накануне судебного заседания поступило ходатайство об отложении дела. Судья Алексей Сибилев для ознакомления с материалами дела отложил заседание до 13:30, пишет sumy.today.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции о наличии реального конфликта интересов, возникшего во время подписания распоряжений в 2017 году, устанавливающих городскому голове премию за работу, и в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании самого себя.

Право Александр Лысенко Коррупция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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