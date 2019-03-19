Депутат Сумского облсовета, которого судят за пьяную езду, не явился в суд уже в восьмой раз

Перед заседанием от него поступило заявление об отложении рассмотрения дела из-за пребывания на стационарном лечении. По этой причине рассмотрение дела отложили уже в шестой раз. Также об отложении рассмотрения поступило заявление и от защитника г-на Поцелуева. Он также находится на лечении, пишет sumy.today.
Следующее заседание назначили на 9:00 5 апреля.
Напомним депутата остановили ночью, 27 декабря, на его Toyota Land Cruiser. Тогда в его крови обнаружили более 1 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает норму.
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