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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14197

Депутат Сумского облсовета, которого судят за пьяную езду, не явился в суд уже в восьмой раз

Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде должно было состояться заседание по делу главного врача Сумской ЦРБ и главы фракции «Батькивщина» в облсовете Владимира Поцелуева.

Перед заседанием от него поступило заявление об отложении рассмотрения дела из-за пребывания на стационарном лечении. По этой причине рассмотрение дела отложили уже в шестой раз. Также об отложении рассмотрения поступило заявление и от защитника г-на Поцелуева. Он также находится на лечении, пишет sumy.today.

Следующее заседание назначили на 9:00 5 апреля.

Напомним депутата остановили ночью, 27 декабря, на его Toyota Land Cruiser. Тогда в его крови обнаружили более 1 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает норму.

Право Владимир Поцелуев Пьяный за рулем

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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