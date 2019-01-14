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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Директор «Горсвета» возглавил департамент инфраструктуры

С 15 апреля директором департамента инфраструктуры города Сумского горсовета стал Эдуард Велитченко.

Об этом сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Эдуард Викторович, успехов в работе! – пожелала ему мэр. – От ваших успехов будет зависеть огромное направление работы Сумского горсовета и исполнительного комитета. Продолжайте свою работу так же, как вы работали директором коммунального предприятия. Ваше предприятие было тем, к которому у нас было меньше всего вопросов. Давайте так же, чтобы и к департаменту. Будем помогать во всех ваших начинаниях, инициативах. Еще раз успехов.

Как сообщает сайт мэрии, нового руководителя департамента инфраструктуры города выбрали на конкурсе 11 апреля. На должность претендовали два человека.

Справка

Эдуард Велитченко родился 20 сентября 1971 года в Сумах. По окончании девятилетки на Ивано-Франковщине, поступил в машиностроительного колледж в Сумах. После прохождения срочной военной службы работал инженером на машиностроительном объединении (1991-1993 годы). После (1993-1999 годы) - мастером электромонтажной участка на Крайнем Севере. С 1999 по 2003 годы занимал должность директора ТД «Центролит». С 2003 по 2007 годы работал инженером в Испании. После до сентября 2016 года - в частных структурах, после - в КП «Горсвет», сначала начальником района сетей наружного освещения, а впоследствии - директором предприятия.

Имеет два высших образования - учился в Якутском государственном университете и Харьковской национальной академии городского хозяйства.

Политика Департамент инфраструктуры Назначение Эдуард Велитченко
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