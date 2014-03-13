У Сумах пройде проект «Падаючі тіні Мрій на Театральну площу» Громадська організація «Бюро Арт», галерея «BureauArt», галерея «Наша на Псільській», Громадський фонд «Суми», «Студія Данченко» запрошує до участі в проекті «Падаючі тіні Мрій на Театральну площу. Мрій про ЦЕнтр СУчасного МИстецтва».

«Ми, ті, що мріють про створення ЦЕнтру СУчасного МИстецтва в м. Суми, звертаємось до української спільноти, як до «єдиної уявної спільноти» і водночас до кожного, хто почуває себе на маргінесі чи відокремленим від процесу. Незалежно від техніки, ідей, освіти і віку, запрошуємо українських художників та художниць взяти участь у проекті «Падаючі тіні Мрій на Театральну площу. Мрій про ЦЕнтр СУчасного МИстецтва»

Перформанс «Падаючі тіні Мрій…» підтримує ідею «Відкритої групи» щодо показу українського мистецтва на Венеційському бієнале. Тому у Ніч Музеїв-2019 у Сумах перформанс буде присвячено переосмисленню поняття Мрії, його значення та впливу на українське сучасне мистецтво. Розповідь про Мрію — це алегорична форма присутності у центрі Сум. Тінь над Театральною площею — це відверта ілюстрація динаміки сил і влади в сучасному мистецтві, як у локальному місцевому контексті, так і в загальноукраїнському. Явлення Тіні стане демонстрацією того, що рішення, які приймаються стосовно знакових місць і подій нашого життя є чимось, що можна поставити під сумнів, чимось, на що можна кинути тінь.

Форма участі в проекті

Як що ви згодні взяти участь в проекті і підтримуєте ідею створення ЦЕнтру СУчасного МИстецтва в Сумах на Театральній площі, вам необхідно розмістити на цій сторінці (у цій події) електронну версію однієї зі своїх робіт і написати - «Я підтримую Мрію створення ЦЕнтру СУчасного МИстецтва». Роботи можна також надіслати на ел.адресу bureauart2@gmail.com.

Копії, репродукції та фотозображення робіт від усіх учасників будуть роздруковані на листівках, які у спеціальному боксі будуть розміщені на борту літака. На іншому боці листівки буде розміщено текст що до Мрій про ЦЕнтр СУчасного МИстецтва (див.нижче)

18 травня 2019 року літак полетить, о 17:00 листівки буде пущено з борту літака, аби кинути тіні на Театральну площу – Падаючі тіні Мрій про ЦЕнтр СУчасного МИстецтва.

Кінцевий термін підтвердження участі – 10 травня 2019 р.

Чому ЦЕнтр СУчасного МИстецтва має бути на Театральній площі

Суми – місто з багатими культурними традиціями, з великим потенціалом діячів культури – як минулого, так і сучасного. Але на жаль, сьогодні, в нашому місті немає сучасної виставкової зали, достатньо великої площі для експонування, нема центру для комунікації художників, артистів, галеристів, арт-кураторів та арт-менеджерів з урахуванням викликів сьогодення.

Суми – місто з усталеними культурними традиціями, і так історично склалося, що центром зосередження сумських об’єктів культури й пам’яток історії, архітектури стала Театральна площа, де розташовані:

- Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна;

- скульптурний пам’ятник славетного актора, нашого земляка М.С.Щепкіна;

- Сумський обласний художній музей ім. Н.Х.Онацького;

- Сумський обласний краєзнавчий музей;

- Покровський сквер із символом нашого міста - дерев’яною Альтанкою;

- старовинний двоповерховий будинок по вул. Гагаріна, 2;

- комплекс фонтанів.

Суми – місто з різноманітними культурними ініціативами і з перспективами росту та розбудови. Тому цілком природно, що ЦЕнтр СУчасного МИстецтва має повстати на місці занедбаного комплексу фонтанів на Театральній площі. З великими виставковими залами, майданчиком для проведення масових мистецьких заходів та конференцій, відкритими приміщеннями для комунікації, навчання та активного спілкування. Враховуючі, що на місці фонтанів залишився великий підвал площею 1124 квадратних метрів, старт ЦЕнтру СУчасного Мистецтва може бути швидким та маловитратним.

Суми – місто з культурними традиціями, але також місто з традиціями демократії. Тому 25 березня 2019 р. Сумський міський голова Олександр Лисенко наголосив про необхідність проведення місцевого референдуму що до подальшої доля Театральної площі. Пропонуємо Вам підтримати нашу пропозицію, наші Мрії що до створення ЦЕнтру СУчасного Мистецтва», - пишуть організатори.