В Сумах полицейские соревновались в стрельбе В Сумах прошли соревнования на первенство ГУНП по практической стрельбе среди полицейских подразделений области.

Соревнования прошли в трех категориях - личное женское и мужское первенства и командный зачет.

В соревнованиях по практической стрельбе участвовали представители и команды подразделений аппарата ГУНП, структурных и территориальных подразделений полиции Сумщины.

После короткого инструктажа по технике безопасности при обращении с оружием, участники приступили к соревнованиям.

Турнир выдался «горячим» на эмоции и впечатления. Следовательно, каждое точное попадание в мишень приветствовалось восторженными криками и аплодисментами, сами стрельцы с юмором комментировали собственные промахи.

В конце концов, по результатам соревнований судейская коллегия распределила призовые месте следующим образом:

III место в личном первенстве среди женщин заняла Анисимова Наталья (Сумской районный отдел полиции), II место завоевала Костенко Татьяна (РПСПОП «Сумы»). Высшую ступеньку пьедестала оставила за собой Иванченко Елена (Конотопский отдел полиции).

«Бронзу» у мужчин завоевал Мищишин Игорь (УКЗ ГУНП). «Серебро» - у Бойко Дмитрия (управление «КОРД»). «Золото» - у Печенюка Дмитрия (УИАП ГУНП).

В командном зачете III место завоевала команда Конотопского ОП. Вторую ступень пьедестала завоевала команда УКЗ ГУНП. Первое место заслуженно заняла команда Управления «КОРД», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.