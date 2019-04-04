В Сумах полицейские соревновались в стрельбе

Соревнования прошли в трех категориях - личное женское и мужское первенства и командный зачет.
В соревнованиях по практической стрельбе участвовали представители и команды подразделений аппарата ГУНП, структурных и территориальных подразделений полиции Сумщины.
После короткого инструктажа по технике безопасности при обращении с оружием, участники приступили к соревнованиям.
Турнир выдался «горячим» на эмоции и впечатления. Следовательно, каждое точное попадание в мишень приветствовалось восторженными криками и аплодисментами, сами стрельцы с юмором комментировали собственные промахи.
В конце концов, по результатам соревнований судейская коллегия распределила призовые месте следующим образом:
III место в личном первенстве среди женщин заняла Анисимова Наталья (Сумской районный отдел полиции), II место завоевала Костенко Татьяна (РПСПОП «Сумы»). Высшую ступеньку пьедестала оставила за собой Иванченко Елена (Конотопский отдел полиции).
«Бронзу» у мужчин завоевал Мищишин Игорь (УКЗ ГУНП). «Серебро» - у Бойко Дмитрия (управление «КОРД»). «Золото» - у Печенюка Дмитрия (УИАП ГУНП).
В командном зачете III место завоевала команда Конотопского ОП. Вторую ступень пьедестала завоевала команда УКЗ ГУНП. Первое место заслуженно заняла команда Управления «КОРД», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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