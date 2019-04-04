Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57134

В Сумах полицейские соревновались в стрельбе

В Сумах прошли соревнования на первенство ГУНП по практической стрельбе среди полицейских подразделений области.

Соревнования прошли в трех категориях - личное женское и мужское первенства и командный зачет.

В соревнованиях по практической стрельбе участвовали представители и команды подразделений аппарата ГУНП, структурных и территориальных подразделений полиции Сумщины.

После короткого инструктажа по технике безопасности при обращении с оружием, участники приступили к соревнованиям.

Турнир выдался «горячим» на эмоции и впечатления. Следовательно, каждое точное попадание в мишень приветствовалось восторженными криками и аплодисментами, сами стрельцы с юмором комментировали собственные промахи.

В конце концов, по результатам соревнований судейская коллегия распределила призовые месте следующим образом:

III место в личном первенстве среди женщин заняла Анисимова Наталья (Сумской районный отдел полиции), II место завоевала Костенко Татьяна (РПСПОП «Сумы»). Высшую ступеньку пьедестала оставила за собой Иванченко Елена (Конотопский отдел полиции).

«Бронзу» у мужчин завоевал Мищишин Игорь (УКЗ ГУНП). «Серебро» - у Бойко Дмитрия (управление «КОРД»). «Золото» - у Печенюка Дмитрия (УИАП ГУНП).

В командном зачете III место завоевала команда Конотопского ОП. Вторую ступень пьедестала завоевала команда УКЗ ГУНП. Первое место заслуженно заняла команда Управления «КОРД», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Полиция Стрельба
view counter

По тематике

Вчера 17:41

В полиции Сумщины - новые кадровые назначения

Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко своим приказом назначил новых руководителей двух территориальных подразделений полиции....

В Украине начали действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции
Вчера 16:46

В Украине начали действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции

Со 2 мая в Украине начали действовать штрафы за несанкционированное использование символики и названия Национальной полиции, предусмотренные законом № 2584-VIII....

В Шостке полицейские вернули в семью 5-летнюю «путешественницу»
24.04.2019 17:53

В Шостке полицейские вернули в семью 5-летнюю «путешественницу»

Девочку, которая одиноко шла вдоль оживленной проезжей части улицы, увидела и остановила случайная прохожая. Вызванные неравнодушным женщиной работники полиции за...

17.04.2019 17:00

В Сумах завели дело на одесских полицейских

Прокуратурой Сумской начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями Одессы....

04.04.2019 10:38

На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским

На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.