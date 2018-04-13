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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16210

Взрослые сумчане смогут бесплатно вакцинироваться от кори, краснухи и паротита

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили изменения, благодаря которым взрослые украинцы любого возраста смогут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи.

Также прививки доступны для младенцев в возрасте от шести месяцев, для которых вирус кори особенно опасен.

Как сообщила глава министерства Ульяна Супрун, соответствующие новшества содержатся в рриказе Минздрава.

Так, взрослые ранее бесплатно вакцинировали при условии, что им не исполнилось 30 лет и они контактировали с больными и людьми из групп профессионального риска (медики, учителя, военные, студенты).

Несмотря на такую возможность, число заболевших постоянно росло, и потому было принято решение бесплатно прививать взрослых любого возраста.

Прививки будут делать бесплатно тем категориям украинцев, которые: контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать на протяжении 72 часов); не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививке в медицинской карте; по результатам анализов на антитела IgG не имеют иммунитета от кори.

В Минздраве напомнили, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку, чтобы сформировать иммунитет от кори.

Для малышей, которым исполнилось шесть месяцев, согласно Календарю прививок, первую дозу вакцины от кори, паротита и краснухи делают в возрасте 12 месяцев, когда организм ребенка сможет выработать достаточный иммунитет от инфекции.

До 12-месячного возраста ребенка должен защищать коллективный иммунитет (если как минимум 95% привиты). В условиях вспышки и постоянного роста заболеваемости корью из-за недостаточного уровня вакцинации украинцев, для младенцев есть риск заболеть. Корь для малышей является очень опасной и может привести к смерти.

Было решено, что теперь младенцам можно делать бесплатную прививку от кори уже с шести месяцев. В этом случае доза вакцина не засчитывается первой, а считается "нулевой", и дальнейшие плановые прививки необходимо проводить по Календарю – в 12 месяцев и в шесть лет.

В Минздраве подчеркнули, что все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет и каждый пациент может проверить наличие прививок в своем регионе онлайн.

Пациентам советуют в случае, если врач отказывает в вакцинации, обращаться к главврачу учреждения, а если не помогло и это, обращаться в местный департамент здравоохранения.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течение года этот диагноз был поставлен 54,5 тыс. украинцев.

Общество Вакцинация
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