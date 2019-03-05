Руководители учебных заведений Сум отчитаются перед родителями (график) В Сумах начинаются отчеты руководителей учебных заведений перед общественностью по итогам 2018-2019 учебного года.

Отчеты будут проходить в течение мая и июня.

Отчитываться руководителей школ, УВК и ДОУ, с сегодняшнего дня и до 12 июня.

Делать это будут в 17:00 и позже, непосредственно в учреждениях, которые возглавляют.

График отчетности здесь.