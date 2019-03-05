Руководители учебных заведений Сум отчитаются перед родителями (график)

Отчеты будут проходить в течение мая и июня.
Отчитываться руководителей школ, УВК и ДОУ, с сегодняшнего дня и до 12 июня.
Делать это будут в 17:00 и позже, непосредственно в учреждениях, которые возглавляют.
График отчетности здесь.
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