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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59135

Руководители учебных заведений Сум отчитаются перед родителями (график)

В Сумах начинаются отчеты руководителей учебных заведений перед общественностью по итогам 2018-2019 учебного года.

Отчеты будут проходить в течение мая и июня.

Отчитываться руководителей школ, УВК и ДОУ, с сегодняшнего дня и до 12 июня.

Делать это будут в 17:00 и позже, непосредственно в учреждениях, которые возглавляют.

График отчетности здесь.

Общество Детсады Школы
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