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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34392

В Сумах определили лучшие детсады

Управление образования Сумского горсовета сообщает, что по итогам лайт-фотоконкурса, проводимого Интернет-порталом рейтинга образовательных учреждений Украины, в номинации «Лучший логопедический кабинет заведения дошкольного образования — 2020» победил детский сад № 28.

В номинации «Наше заведение дошкольного образования лучшее — 2020» I место занял сад № 10, в номинации «Мой любимый детский сад — 2020» II место занял детсад № 28, а в номинации «Весенние краски нашего заведения дошкольного образования — 2020» III место занял садик № 7.

 
Общество Детсады

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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