В Сумах определили лучшие детсады

В номинации «Наше заведение дошкольного образования лучшее — 2020» I место занял сад № 10, в номинации «Мой любимый детский сад — 2020» II место занял детсад № 28, а в номинации «Весенние краски нашего заведения дошкольного образования — 2020» III место занял садик № 7.
Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания в мэрии доложила о работе учреждений дошкольного образования в...
Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания сообщила о начале работы с 1 июня в детских...
Исполком Сумского городского совета позволил дошкольным учебным заведениям возобновить работу с 1 июня....