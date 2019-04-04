Мэр Сум пришел в суд, но решение по его коррупционному делу еще не приняли Сегодня, 16 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось рассмотрение админпротокола в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Сегодня мэр в зал суда прибыл. Своей вины в правонарушениях не признал. Отметил, что с протоколами не соглашается и считает их «политически мотивированными», пишет sumy.today.

По его словам, сам себе премии не определял. Определение размера премии происходило коллегиально на совещании. К тому же Александр Лысенко отметил, что во время такого совещания был инициатором меньшего размера премии для себя. На вопрос прокурора: «Подписывал ли он распоряжение о премировании себя?», Александр Лысенко ответил утвердительно. Кроме того, мэр отметил, что обращался письменно в НАПК с разъяснениями перед подписанием такого распоряжения.

В связи с окончанием процессуально отведенного времени судебное разбирательство отложили. Следующее заседание суд назначил на 24 мая 15:20.

Напомним: не предыдущие несколько заседаний г-н Лысенко не явился из-за больничного. Тем самым уже прошел трехмесячный срок рассмотрения его протоколов.