Мэр Сум пришел в суд, но решение по его коррупционному делу еще не приняли

Сегодня мэр в зал суда прибыл. Своей вины в правонарушениях не признал. Отметил, что с протоколами не соглашается и считает их «политически мотивированными», пишет sumy.today.
По его словам, сам себе премии не определял. Определение размера премии происходило коллегиально на совещании. К тому же Александр Лысенко отметил, что во время такого совещания был инициатором меньшего размера премии для себя. На вопрос прокурора: «Подписывал ли он распоряжение о премировании себя?», Александр Лысенко ответил утвердительно. Кроме того, мэр отметил, что обращался письменно в НАПК с разъяснениями перед подписанием такого распоряжения.
В связи с окончанием процессуально отведенного времени судебное разбирательство отложили. Следующее заседание суд назначил на 24 мая 15:20.
Напомним: не предыдущие несколько заседаний г-н Лысенко не явился из-за больничного. Тем самым уже прошел трехмесячный срок рассмотрения его протоколов.
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