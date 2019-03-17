На Сумщине задержали банду разбойников, нападавших на пенсионеров Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП и территориальных подразделений полиции области задержали четырех человек - трех женщин и молодого человека, которые подозреваются в совершении разбойных нападений на пенсионеров, жителей отдаленных сел Глуховского и Конотопского районов.

Еще в марте в полицию обратился 66-летний житель одного из сел Глуховского района. Неизвестные злоумышленники избили его и отобрали у него 15 тыс. гривен. За месяц жертвой двух женщин-нападающих стала и 90-летняя бабушка с Конотопщины. Средь бела дня они зашли в ее дом, и, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали 6000 гривен и некоторые вещи домашнего обихода.

Проанализировав обстоятельства совершенных преступлений, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в области и территориальных подразделений пришли к выводу, что в обоих случаях нападения совершили одни и те же лица. Принятыми оперативными мерами их вычислили и задержали.

«О причастности задержанных к преступлениям свидетельствуют вещественные доказательства, изъятые правоохранителями по месту их проживания, - говорит заместитель начальника ГУНП в области Вадим Дзюбинский. - У подозреваемых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, часы, посуда и другие вещи, принадлежащие потерпевшим, а также холодное оружие и так называемые «сувенирные» купюры номиналом 500 гривен каждая».

Сейчас все четверо задержаны дают объяснения следователям. Двум из них, 27-летнему мужчине и 30-летней женщине, уже объявлены сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение, совершенное группой лиц).

Кроме того, правоохранители проверяют членов группы на причастность к ряду других имущественных преступлений, совершенных в отношении пожилых жителей Сумщины, в том числе - краж, грабежей и мошенничеств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.