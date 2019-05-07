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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинские хоккеисты выиграли международный турнир

22-25 мая в Калиновке проходил турнир по хоккею на траве, посвященный 40-летию города Калиновка.

В турнире принимали участие 8 команд 2005-2006 г.р.

Итоги турнира:

1. КДЮСШ «Барса» Шостка (тренеры Махотков Вячеслав., Мороз Илья, Яковенко Игорь).

2. ДЮСШ «Авангард» Калиновка (тр. Бондарчук Виталий)

3. СДЮШОР ХК «Минск»-1 г.Минск (тр. Станилевич Алексей, Моисеня Андрей)

4. «Политехник» г. Коростень (тр. Машталир Александр)

5. «Спартак» г.Коростень (тр. Новак Юлия)

6. «Старт» Бердичев (тр. Гарбуз Василий)

7. СДЮШОР «Олимпия» г. Винница (тр. Бакум Сергей)

8. СДЮШОР ХК «Минск»-2 (тр. Моисеня Андрей)

Лучший игрок команды - Богданов Дмитрий.

Лучший нападающий и лучший бомбардир турнира- Петренко Евгений.

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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