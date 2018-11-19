Сумские сумоисты возвращаются из Германии с медалями

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 10 стран. Сумчане Максим Цыбульняк (весовая категория до 85 кг) и Александр Урсаки (115 кг) завоевали бронзовые награды.
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