В Сумах пожарные спасли на пожаре двух детей и их маму (видео) 30 мая в 20:42 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ахтырская областного центра.

На тушение были направлены дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что на 2-м этаже горит электрощитовая. Образовалось сильное задымление, жители дома выбежали на улицу, но в квартире на 5-м этаже в дымовой опасности находились мать с двумя детьми (4-х и 3-х лет). Женщина с балкона умоляла о помощи. Спасатели действовали максимально оперативно. Командир отделения Вадим Михайловский попал в задымленную квартиру, в которой находилась семья. Он успокаивал маму, а одной из девочек надел свой аппарат для защиты органов дыхания. Параллельно с этим, спасатели установили выдвижную автолестницу к окну балкона, по которой помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра Сергей Павлун спустил на землю сначала детей потом их маму.

Пожар локализован в 20:55 ликвидировали в 21:07.

Всего на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной служи Украины по чрезвычайным ситуациям.