Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы «О мерах безопасности во время проведения массового мероприятия к Международному дню защиты детей». Согласно документу, с 6:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по ул. Луговая от перекрестка «ул. 1-я Набережная р. Стрелка - ул. Луговая» до перекрестка «ул. Луговая - ул. Ярослава Мудрого». Ограничение движения транспорта связаны с проведением областного праздника «Будущее Украины творить молодым» к Международному дню защиты детей.