Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2692

Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта

В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы «О мерах безопасности во время проведения массового мероприятия к Международному дню защиты детей».

Согласно документу, с 6:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по ул. Луговая от перекрестка «ул. 1-я Набережная р. Стрелка - ул. Луговая» до перекрестка «ул. Луговая - ул. Ярослава Мудрого».

Ограничение движения транспорта связаны с проведением областного праздника «Будущее Украины творить молодым» к Международному дню защиты детей.

Общество День защиты детей Ограничение движения
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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