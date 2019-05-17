Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта

Об этом говорится в распоряжении городского головы «О мерах безопасности во время проведения массового мероприятия к Международному дню защиты детей».
Согласно документу, с 6:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по ул. Луговая от перекрестка «ул. 1-я Набережная р. Стрелка - ул. Луговая» до перекрестка «ул. Луговая - ул. Ярослава Мудрого».
Ограничение движения транспорта связаны с проведением областного праздника «Будущее Украины творить молодым» к Международному дню защиты детей.
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