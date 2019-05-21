Сумские маршрутчики снова хотят проезд по 7 грн

В них они, как один, просят повышения стоимости проезда в 7 грн. Кроме того, на маршруте № 51 (Прокофьева - Песчаное) предлагается двойной тариф: 7 грн по городу, 9 грн – до Песчаного.
Управделами исполкома Степан Пак обратил внимание транспортного отдела на то, что ни о каком повышении тарифов не может идти речь, пока маршрутки ездят в таком состоянии - пыльные и не мытые.
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