Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09329

Сумские маршрутчики снова хотят проезд по 7 грн

На сайте мэрии опубликованы проекты решений исполкома, поданные частными перевозчиками.

В них они, как один, просят повышения стоимости проезда в 7 грн. Кроме того, на маршруте № 51 (Прокофьева - Песчаное) предлагается двойной тариф: 7 грн по городу, 9 грн – до Песчаного.

Управделами исполкома Степан Пак обратил внимание транспортного отдела на то, что ни о каком повышении тарифов не может идти речь, пока маршрутки ездят в таком состоянии - пыльные и не мытые.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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