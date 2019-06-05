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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане собирают подписи за отставку заммэра, который «прославился» на всю Украину из-за своего отношения к геям

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!».

«Дорогие сумчане! Прошу вас поддержать эту петицию и всем вместе требовать от мэра г.Сумы Александра Лысенко немедленного увольнения с должности его заместителя Максима Галицкого.

22 июня 2019 года Максим Галицкий на своей странице в социальной сети Фейсбук обнародовал черно-белое фото заключенных в нацистском концлагере с подписью: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды выглядеть именно так».

М.Галицкий, которого мы, жители города Сумы, наняли работать в органе местного самоуправления, открыто пренебрегает законом, правами человека и издевается над памятью жертв нацистского режима.

Требуем от Александра Лысенко:

1. Немедленно освободить Максима Галицкого с должности заместителя городского головы г. Сумы.

2. Перед увольнением или Максим Галицкий лично, или же городской голова г.Сумы как чиновник, который несет ответственность за своих заместителей, должен публично извиниться перед обществом города Сумы и всеми украинцами, которых оскорбил М.Галицкий.

Если М.Галицкий продолжит работать на своей должности, это будет показателем того, что Александр Лысенко поддерживает его позицию.

Спасибо всем, кто поддержит эту петицию, ведь, если мы проглотим и это, то завтра Максим Галицкий уже будет не мечтать о возвращении концлагерей, а их строить. За свои слова нужно отвечать», - пишет автор петиции Панфилова Ольга Вячеславовна.

Дата начала сбора подписей: 24 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дня. По состоянию на 24 июня петицию подписали 30 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: после его поста было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. 

Политика ЛГБТ Максим Галицкий Отставка Петиция
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