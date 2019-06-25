Сумская студентка чуть не дотянула до медали на Универсиаде В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя универсиада.

10 июля в финале бега на 400 м с барьерами студентка СумГУ Мария Мыколенко показала четвертый результат - 56,55 с. До «бронзы» не хватило 0,42 с.

Напомним: во Всемирной универсиаде выступают 13 сумских студентов, однако медалей они пока не завоевали.