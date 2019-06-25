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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3896

Сумская студентка чуть не дотянула до медали на Универсиаде

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя универсиада.

10 июля в финале бега на 400 м с барьерами студентка СумГУ Мария Мыколенко показала четвертый результат - 56,55 с. До «бронзы» не хватило 0,42 с.

Напомним: во Всемирной универсиаде выступают 13 сумских студентов, однако медалей они пока не завоевали.

Спорт Легкая атлетика Мария Мыколенко Универсиада
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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