Сумская студентка чуть не дотянула до медали на Универсиаде

10 июля в финале бега на 400 м с барьерами студентка СумГУ Мария Мыколенко показала четвертый результат - 56,55 с. До «бронзы» не хватило 0,42 с.
Напомним: во Всемирной универсиаде выступают 13 сумских студентов, однако медалей они пока не завоевали.
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