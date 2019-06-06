На борьбу со смрадом на Конотопщине предлагают привлечь бактерии (видео) Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии.

Это - один из вариантов, который предлагает областной департамент экологии, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Начинаем по выделению средств, затем разработку проектной документации. Затем эта проектная документация, уже с новым законодательством должна проходить оценку влияния на окружающую среду. Это процесс не одного дня и не одного года, а проблему есть сегодня, и ее надо решать. Возможно, есть технология внесения микроорганизмов, для того, чтобы запахи эти уменьшать», - говорит заместитель директора департамента экологии Сумской облгосадминистрации Ирина Кашпур.

Идею будут рассматривать 17 июля на совещании по экологической безопасности. При каких условиях такая технология возможна, рассказал доцент кафедры прикладной экологии сумского госуниверситета Сергей Шевченко:

«Запустить бактерии можно, конечно, но для них надо создать условия соответствующие, чтобы они максимально эффективно отработали. Для этого два фактора нужны. Первый фактор - это аэрация воды. То есть, кислород подавать, воздух, поскольку это аэробные бактерии и они нуждаются для жизнедеятельности в кислороде. И второе - это следить тщательно за pH-средой, то есть, за кислотностью этих стоков».

С 3 июля жители Конотопа начали жалуется на вонь, которую приносит ветром из села Поповка, что в восьми километрах от города. Связывают это с возобновлением работы местного спиртзавода. За годы простоя в его отстойники сливалась канализация.