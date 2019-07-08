Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 9-го тура

Высшая лига
17:00 Сумы, «Юбилейный»
ФК «LS Group» Сумской р-н - ФК «Шостка» Шостка
16:00 Тростянец, им. В.Куца
«Тростянец» Тростянец - «Велетень» Глухов
17:00 Дружба
ФК «Дружба» Дружба - ФК «Ромны» Ромны
17:00 Снежки
«Гранум» Снежки - «Тростянец-2» Тростянец
Первая лига
17:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Лебединец» Лебедин
17:00 Сумы, ФЦ «Барса»
«Украина-Аграрная» Токари - «Сейм» Путивль
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Авангард» Белополье
12-13 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата области по футболу....
12-13 июля пройдут матчи чемпионата области по футболу....
5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....
Футбольные клубы Сумщины - обладатель кубка области и Кубка регионов Сумщины сезона 2018 ФК «LS Group» (Сумы) и двукратный победитель...
7 июля в Ахтырке прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и харьковским «Металлистом-1925»....