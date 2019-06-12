На Сумщине внезапный порыв ветра стал причиной группового несчастного случая Завершено расследование группового несчастного случая, в результате которого во время проведения лесосечных работ пострадали двое работников Роменского лесного хозяйства.

Внезапный резкий порыв ветра вывернул дерево с корневой системой, после чего оно упало в месте проведения работ. Работники получили серьезные травмы различной тяжести, сообщает пресс-служба управления Гоструда в Сумской области.

Несчастный случай произошел 17 апреля около 10 часов утра на участке сплошной рубки леса Томашевского лесничества ГП «Роменское лесное хозяйство». Во время выполнения работ двух лесников привалило деревом. В результате мужчины были госпитализированы в больницу с диагнозом ушиб грудной клетки, перелом лопатки, сотрясение головного мозга, перелом остистых отростков позвонков.

Причины и обстоятельства несчастного случая установлены в ходе расследования специальной комиссией Управления Гоструда в Сумской области.

Согласно карточки технологического процесса разработки лесосеки в Томашевскоv лесничестве, урочище «Бессарабка», была запланирована сплошная рубка леса. К работам привлечена бригада в составе трех человек (вальщик леса, лесоруб, тракторист-машинист).

Перед началом разработки лесосеки проводились подготовительные работы. А именно: приземление опасных деревьев (сухие, изломы), спиливание подлеска. При разработке лесосеки снятие опасных деревьев осуществляется трактором и тросом длиной не менее 35 м. В свою очередь трелевки - трактором с гидрозахватом. Так работники свалили отдельно стоящий клен, начали нанесения разметки на нем на сортименты и работы по раскряжевки. Порывов ветра не было. Во время раскряжевки третьей метки один из лесников почувствовал удар и потерял сознание, второй находился в 3 м и определял четвертую разметку для отреза, получил удар сзади и упал. Как оказалось, травмировало работников упавшее дерево породы ясень.

Из объяснений тракториста известно, что он находился в безопасной зоне и ждал команду. Увидел, что дерево, стоявшее рядом с местом, где выполняли работу лесорубы, во время внезапного порыва ветра начало наклоняться и упало в зону работы лесорубов.

По результатам расследования комиссией установлены технические причины несчастного случая. Природный опасный внешний метеорологический фактор - внезапный резкий порыв ветра, который вывернул дерево породы ясень с корневой системой.

Несмотря на существование неконтролируемых факторов опасности, и вышеизложенное описание обстоятельств несчастного случая, работодателям следует ответственно относиться к вопросам охраны труда, постоянно учитывать вероятность влияния подобных факторов опасности, работникам необходимо быть бдительными и осмотрительными при выполнении работ. Человеческая жизнь бесценна, берегите ее.