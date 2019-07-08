В Сумах разыграли летний кубок по теннису

В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Северодонецка, Кременчуга, Каменского и Сум. Приятно отметить, что у мальчиков в одиночном разряде золотая медаль у воспитанника Теннисной академии Вани Олейника (11 лет), который в финале уверенно победил Данила Бутко (14 лет) из Кременчуга 6:2, 6:2.
Итоговые результаты:
Мальчики.
Одиночный разряд: 1-е место- Олейник Иван (Сумы), 2-е место- Бутко Данил (Кременчуг), 3-е место- Брусиловский Кирилл (Харьков).
Парный разряд: 1-е место- Брусиловский Кирилл/Давыдов Денис (оба Харьков), 2-е место- Олейник Иван/Мороз Матвей (оба Сумы), 3-е место- Загорулько Арсений/Наумов Артур (оба Сумы).
Девочки.
Одиночный разряд: 1-е место- Тютюник Мария (Каменское), 2-е место- Кудрявцева Алисия (Харьков), 3-е место- Ревенко Анастасия (Киев).
Парный разряд: 1-е место- Малёваная Ангелина (Сумы)/Кудрявцева Алисия (Харьков), 2-е место- Соловей Екатерина/Пискова Анастасия (обе Сумы), 3-е место- Коломиец Анастасия (Сумы)/Мартыненко Алина (Северодонецк).
27-28 июля в Виннице проходил Всеукраинский турнир по теннису «Smash Cup» среди юношей до 12 лет....
20-21 июля в Сумах проходил турнир «Летний Кубок ТА 2 by Babolat» U-12 2-й категории ФТУ....
12-13 июля в Шостке прошёл традиционный девятый теннисный турнир в парном разряде «Шосткинский Уимблдон»....
8-11 июля на кортах Теннисной академии прошел турнир «Летний Кубок ТА 1 by Babolat» U-14 2-й категории ФТУ....
6 июля в Будапеште (Венгрия) завершился теннисный турнир Blue Tigers Cup TE12....