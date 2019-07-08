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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли Летний кубок по теннису

3-4 августа на кортах «Теннисной академии» провели «Летний Кубок ТА 3 by babolat» U14 2 категории ФТУ.

В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Киева, Северодонецка, Кременчуга, Каменского и Сум. Приятно отметить, что у мальчиков в одиночном разряде золотая медаль у воспитанника Теннисной академии Вани Олейника (11 лет), который в финале уверенно победил Данила Бутко (14 лет) из Кременчуга 6:2, 6:2.

Итоговые результаты:

Мальчики.

Одиночный разряд: 1-е место- Олейник Иван (Сумы), 2-е место- Бутко Данил (Кременчуг), 3-е место- Брусиловский Кирилл (Харьков).

Парный разряд: 1-е место- Брусиловский Кирилл/Давыдов Денис (оба Харьков), 2-е место- Олейник Иван/Мороз Матвей (оба Сумы), 3-е место- Загорулько Арсений/Наумов Артур (оба Сумы).

Девочки.

Одиночный разряд: 1-е место- Тютюник Мария (Каменское), 2-е место- Кудрявцева Алисия (Харьков), 3-е место- Ревенко Анастасия (Киев).

Парный разряд: 1-е место- Малёваная Ангелина (Сумы)/Кудрявцева Алисия (Харьков), 2-е место- Соловей Екатерина/Пискова Анастасия (обе Сумы), 3-е место- Коломиец Анастасия (Сумы)/Мартыненко Алина (Северодонецк).

Спорт Теннис Теннисная академия
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