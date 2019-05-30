В Сумах из-за угона авто у полицейского провели 11 обысков у «блатных»

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова информацию подтвердила, однако комментарии пообещала предоставить позже.
Согласно декларации за прошлый год, Артур Кудаковский в 2018 году работал старшим оперуполномоченным. О похищении авто он сообщил коллегам в 7.35 утра. Авто стояло у подъезда дома, где живет семья полицейского. Именно с этим угоном связывают 11 обысков, которые вчера были проведены у так называемых представителей «криминального мира». При этом, обыски проводились без санкции суда. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко подтвердила информацию об обысках. По ее словам, они проводились как неотложные следственные действия и были согласованы полицией с Сумской местной прокуратурой. Сегодня полицейские обратились в суд с ходатайствами об аресте изъятого во время обысков имущества. При этом авто, похищенное у Артура Кудаковского, его коллеги так и не нашли.
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