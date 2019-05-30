В Сумах из-за угона авто у полицейского провели 11 обысков у «блатных» 7 августа в поселке Сад Сумского района похитили автомобиль «Хюндай Аксент» 2012 года выпуска, который принадлежит жене сотрудника Сумского отдела полиции Артура Кудаковского.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова информацию подтвердила, однако комментарии пообещала предоставить позже.

Согласно декларации за прошлый год, Артур Кудаковский в 2018 году работал старшим оперуполномоченным. О похищении авто он сообщил коллегам в 7.35 утра. Авто стояло у подъезда дома, где живет семья полицейского. Именно с этим угоном связывают 11 обысков, которые вчера были проведены у так называемых представителей «криминального мира». При этом, обыски проводились без санкции суда. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко подтвердила информацию об обысках. По ее словам, они проводились как неотложные следственные действия и были согласованы полицией с Сумской местной прокуратурой. Сегодня полицейские обратились в суд с ходатайствами об аресте изъятого во время обысков имущества. При этом авто, похищенное у Артура Кудаковского, его коллеги так и не нашли.