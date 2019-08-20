Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпионов. Сильнейшие поедут на чемпионат мира.
Турнир пройдет 19-20 октября в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало в 9.00.
13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
13 та 14 вересня у СумДУ пройде тренінг-школа «Як стати блогером?»....
6-7 сентября будут сыграны матчи 11-го тура в чемпионате области по футболу....
13 та 14 вересня у СумДУ пройде тренінг-школа «Як стати блогером?»....
21 сентября Сумы примут самые мощные автомобили Украины....