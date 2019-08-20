Сумчан приглашают на чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике.

Спортсмены со всей страны будут соревноваться за звание чемпионов. Сильнейшие поедут на чемпионат мира. Турнир пройдет 19-20 октября в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало в 9.00.