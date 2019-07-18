Бывшему сумскому милиционеру дали 14 лет за убийство коллеги в зоне АТО 14 лет проведет за решеткой бывший милиционер с Сумщины, который в зоне проведения боевых действий лишил жизни своего коллегу.

Прокуратура Сумской области в апелляционной инстанции отстояла наказания для бывшего сотрудника милиции, который лишил жизни своего коллегу.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что рота патрульной службы милиции особого назначения «Сумы» находилась в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Событие произошло 28 февраля 2015 в г.. Cловьянськ Донецкой области. В тот день между двумя милиционерами возник спор, во время которой подчиненный из табельного оружия застрелил командира взвода. От полученных ранений капитан милиции умер.

По приговору Заречного районного суда м. Суми от 21 января 2019 обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Обвиняемый не согласился с таким решением суда и обжаловал его. Решением Полтавского апелляционного суда от 15 августа 2019 приговор суда первой инстанции оставлено без изменений, осужденного взяли под стражу в зале суда.