Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52223

На Сумщине пройдут состоятся антитеррористические учения

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области сообщает, что с 29 по 30 августа на территории Конотопа и Конотопского района состоятся антитеррористические учения.

Тренировки, которые будут проводиться в условиях максимально приближенных к реальным, организует Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Сумской области с участием полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно ст. 15 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» во время антитеррористических учений возможны проверки документов, удостоверяющих личность гражданина и досмотр вещей.

Во время проведения учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств, связанных с проведением антитеррористических учений.

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц просим сообщать правоохранителям по телефонам (0542-) 610-069 (горячая линия УСБУ в Сумской области), (0547-) 6-55-55 (дежурный Конотопского городского отдела УСБУ в Сумской области) или 102.

Общество Антитеррористические учения Конотоп
view counter

По тематике

23.08.2019 13:01

В Конотопе 36-летний рецидивист ограбил 5-летнюю девочку

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 36-летнему конотопчанину, который ограбил малолетнюю девочку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей....

22.08.2019 17:32

В Конотопе полиция задержала мужчину, который до смерти забил своего собутыльника

Причиной такого поступка стала обычная ссора между мужчинами во время распития спиртных напитков....

21.08.2019 08:30

На Сумщине двум ворам-гастролерам дали по 3,5 года за решеткой

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух так называемых воров-гастролеров, которые приехали в г. Конотоп из Черниговской области,...

20.08.2019 17:19

Конотопчанин купил виртуальный товар за реальные гривны

На этот раз снова «сработала» классическая мошенническая схема - полная предоплата за приобретение товара через Интернет....

16.08.2019 17:32

Конотопчанин заставил полицию искать свое забытое авто

Житель Конотопа, придя утром в свой гараж и увидев, что его автомобиль отсутствует, решил, что ее похитили, и обратился с...

Новости

В Сумах пройдет SumyRockFest
Сегодня 13:34
В Сумах раскрыли заговор на торгах по капремонту уличных электросетей
Сегодня 13:21
В Сумах не могут найти хозяина незаконного забора возле гимназии, который уже превратился в стену
Сегодня 13:20
Сумские силачи приняли участие в чемпионате мира по стронгмену
Сегодня 13:06
На Сумщине пройдут состоятся антитеррористические учения
Сегодня 12:52
Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)
Сегодня 12:39
Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади
Сегодня 12:35
Спасатели вместе с полицейскими и врачами помогли женщине, которой стало плохо в собственной квартире
Сегодня 12:09
В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни
Сегодня 11:35
В Сумах депутаты пойдут по металлоприемным пунктам
Сегодня 10:58
Сумские дорожники возьмутся за тротуары на Роменской
Сегодня 10:33
У кого из сумчан и почему сегодня отключили воду
Сегодня 10:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.