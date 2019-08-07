На Сумщине пройдут состоятся антитеррористические учения Управление Службы безопасности Украины в Сумской области сообщает, что с 29 по 30 августа на территории Конотопа и Конотопского района состоятся антитеррористические учения.

Тренировки, которые будут проводиться в условиях максимально приближенных к реальным, организует Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Сумской области с участием полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно ст. 15 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» во время антитеррористических учений возможны проверки документов, удостоверяющих личность гражданина и досмотр вещей.

Во время проведения учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств, связанных с проведением антитеррористических учений.

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц просим сообщать правоохранителям по телефонам (0542-) 610-069 (горячая линия УСБУ в Сумской области), (0547-) 6-55-55 (дежурный Конотопского городского отдела УСБУ в Сумской области) или 102.