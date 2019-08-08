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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской бегун стал вторым на чемпионате Украины по полумарафону

1 сентября в Полтаве в рамках Poltava Nova Poshta Half Marathonпрошел чемпионат Украины в беге на 21 км.

Валерий Буян с тренером Татьяной Головченко

Вторым в забеге среди молодежи до 23 лет стал Сумчанин Валерий Буян – его время 1:12:30 (это 12-й результат среди всех спортсменов). Среди женщин шестое место показала Ольга Балабанова – 1:24:17.

Кроме забега на 21 км, были еще на 5 и 10 км. 5-километровую дистанцию выиграл 16-летний умчанин Дмитрий Торгачов – 16:36. На 10-километровой дистанции второй была сумчанка Яна Тимошенко – 40:47.

Спорт Легкая атлетика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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