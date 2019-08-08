Сумской бегун стал вторым на чемпионате Украины по полумарафону 1 сентября в Полтаве в рамках Poltava Nova Poshta Half Marathonпрошел чемпионат Украины в беге на 21 км.

Вторым в забеге среди молодежи до 23 лет стал Сумчанин Валерий Буян – его время 1:12:30 (это 12-й результат среди всех спортсменов). Среди женщин шестое место показала Ольга Балабанова – 1:24:17.

Кроме забега на 21 км, были еще на 5 и 10 км. 5-километровую дистанцию выиграл 16-летний умчанин Дмитрий Торгачов – 16:36. На 10-километровой дистанции второй была сумчанка Яна Тимошенко – 40:47.