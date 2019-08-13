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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16556

На День города коммунальный транспорт будет ездить чуть дольше. Не весь

На День города сумской коммунальный транспорт будет курсировать дольше, обещают в КП «Электроавтотранс».

Такое решение принято руководством КП «Электроавтотранс» ввиду того, чтобы предоставить сумчанам и гостям города качественные услуги по перевозке в ночное время. В частности, 7 сентября по продленному графику будут работать:

- автобусы №62 и №65

- троллейбусы №3, №5, №10 А, №15 А.

Обещают, что последний троллейбус заедет в депо в 0.15.

То есть некоторые районы, например, Химгородок, Басы, не будут обслуживаться коммунальным транспортом.

Движение транспорта в режиме on-line http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.

Программа Дня города здесь.

Общество День города Коммунальный транспорт

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