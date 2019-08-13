Такое решение принято руководством КП «Электроавтотранс» ввиду того, чтобы предоставить сумчанам и гостям города качественные услуги по перевозке в ночное время. В частности, 7 сентября по продленному графику будут работать:
- автобусы №62 и №65
- троллейбусы №3, №5, №10 А, №15 А.
Обещают, что последний троллейбус заедет в депо в 0.15.
То есть некоторые районы, например, Химгородок, Басы, не будут обслуживаться коммунальным транспортом.
Движение транспорта в режиме on-line http://troleybus.sumy.ua/transport-on-line.
Программа Дня города здесь.
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