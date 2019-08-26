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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40224

В Курском микрорайоне отключили воду

Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 сентября.

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 сегодня, 18 сентября, в 9:15 прекращено водоснабжение домов №№ 17, 23, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37 по ул. Ковпака.

После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено. Просим прощения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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