В Курском микрорайоне отключили воду Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 сентября.

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 сегодня, 18 сентября, в 9:15 прекращено водоснабжение домов №№ 17, 23, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37 по ул. Ковпака.

После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено. Просим прощения за временные неудобства, говорится в сообщении.