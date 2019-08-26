В Курском микрорайоне отключили воду

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 сегодня, 18 сентября, в 9:15 прекращено водоснабжение домов №№ 17, 23, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37 по ул. Ковпака.
После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено. Просим прощения за временные неудобства, говорится в сообщении.
В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в...
В Ромнах из-за аварии на водопроводе отключили воду во всем городе....
В связи с порывом водосети диаметром 100 мм по ул. Спортивная, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в с. Нижнее...
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключениb воды 10 сентября....