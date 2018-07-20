Сумская вода будет с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Тополянского водозабора.

С 18 по 20 сентября будут проходить работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора. В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Просим прощения за временные неудобства, говорится в сообщении.