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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46223

Сумская вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Тополянского водозабора.

С 18 по 20 сентября будут проходить работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора. В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Просим прощения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Хлор

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