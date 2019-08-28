Мошенница выманила у жительницы Сумщины 10 тысяч Злоумышленница, используя известную мошенническую схему с «дочкой», которая якобы попала в полицию за преступление, добилась того, что заставила жительницу Глуховского района отправить ей большую сумму денег.

Днем на мобильный телефон 39-летней жительницы одного из сел Глуховского района позвонила неизвестная женщина, и, представившись следователем полиции из Киева, сообщила, что ее дочь, которая работает в столице, якобы задержана правоохранителями за совершение уголовного преступления. «Следователь» рассказала шокированной матери, что ее дочь в супермаркете толкнула какую-то посетительницу. Та упала, получила телесные повреждения да еще и разбила дорогой мобильный телефон.

Неизвестная собеседница заявила, что за причинение телесных повреждений и за нанесение материального ущерба, девушке придется понести уголовную ответственность. Впрочем, этого можно избежать, если возместить потерпевшей причиненный ущерб и расходы на лечение. Цена вопроса 10 000 гривен.

Женщина вместе с мужем взяли требуемую сумму и перечислили ее на указанный мошенницей счет через терминал самообслуживания.

Лишь после того, как дело было сделано, мать позвонила дочери и в разговоре с ней поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то отдать, знайте, вас хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.