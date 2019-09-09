В Сумах пройдет кубок области по конному спорту 5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту.

Соревнования пройдут на базе Сумской конной детско-юношеской спортивной школы (ул. Веретеновская, 27). Начало в 10.00.