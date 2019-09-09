В Сумах пройдет кубок области по конному спорту

Соревнования пройдут на базе Сумской конной детско-юношеской спортивной школы (ул. Веретеновская, 27).
Начало в 10.00.
Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....
Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....
В субботу, 21 сентября, будут сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....
Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....
В воскресенье, 22 сентября, в Сумах пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....