В Сумах разыграли суперкубок по баскетболу 3х3 В Сумах прошли соревнования по баскетболу 3х3 в рамках чемпионата Украины среди молодежных команд «Путь в Токио».

Турнир организован Федерацией баскетбола Сумщины и управлением молодежи и спорта Сумской ОГА.

Всего в турнире приняли участие 7 мужских и 4 женских команды. Соревнования прошли по круговой системе в один круг. После этого две лучшие команды в каждой категории еще раз встретились между собой в так называемом «суперфинале».

Судьба первого места среди женских команд решилась на последней секунде игры, в которой опытные девушки из «МСК» со счетом 8:7 одолели молодых спортсменок из «ИФК» (к слову - тот самый победитель игры на групповой стадии определился лишь в овертайме - 14:13). Третье место досталось студенткам «СумГУ».

В финале мужской категории «9-й квартал» реабилитировался за поражение на групповом этапе от коллектива «Уролог и команда», оформив победу со счетом 21:20. Третье место за «Sumy Kangs».

Лучшими игроками (MVP) в составе чемпионов стали опытные Анну Майдан и Сергей Могиленец.