Апелляционный суд вернул жалобу по делу о наложении ареста на имущество «Сумского НПО» В Сумской апелляционный суд с апелляционной жалобой обратился частный исполнитель исполнительного округа г. Киев, который просил отменить постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы о наложении ареста на имущество сумского машиностроительного предприятия.

Речь идет о гостинице, которая находится в г. Сумы на улице Привокзальная.

Суд первой инстанции по ходатайству следователя в рамках уголовного производства наложил арест на имущество АО «Сумское НПО». Кроме того, своим решением судья обязал ГП «Сетам» прекратить процедуру проведения публичных торгов данного нежилого помещения. Не соглашаясь с решением местного суда, частный исполнитель подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление об аресте имущества и отказать следователю в удовлетворении ходатайства.

Проверив апелляционную жалобу на соответствие требованиям уголовного процессуального закона, апелляционный суд на основании ст. 399 ч. 3 п. 2 УПК Украины вернул частному исполнителю апелляционную жалобу, поскольку лицо, в соответствии с требованиями ст. 393 УПК Украины, не имеет права подавать апелляционную жалобу в рамках открытого уголовного производства, сообщает сайт суда.