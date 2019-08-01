Апелляционный суд вернул жалобу по делу о наложении ареста на имущество «Сумского НПО»

Речь идет о гостинице, которая находится в г. Сумы на улице Привокзальная.
Суд первой инстанции по ходатайству следователя в рамках уголовного производства наложил арест на имущество АО «Сумское НПО». Кроме того, своим решением судья обязал ГП «Сетам» прекратить процедуру проведения публичных торгов данного нежилого помещения. Не соглашаясь с решением местного суда, частный исполнитель подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление об аресте имущества и отказать следователю в удовлетворении ходатайства.
Проверив апелляционную жалобу на соответствие требованиям уголовного процессуального закона, апелляционный суд на основании ст. 399 ч. 3 п. 2 УПК Украины вернул частному исполнителю апелляционную жалобу, поскольку лицо, в соответствии с требованиями ст. 393 УПК Украины, не имеет права подавать апелляционную жалобу в рамках открытого уголовного производства, сообщает сайт суда.
Судебный процесс по этому делу начался еще в июне текущего года....
15 лет лишения свободы - апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Белопольщины, который убил сына и двух его приятелей....
Сумским апелляционным судом была удовлетворена апелляционная жалоба жителя Cev и отменено постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым мужчина был...
Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дел о предоставлении разрешения на концентрацию между кипрскими компаниями Inter Growth Investments Limited, Stremvol Holdings...
Государственная исполнительная служба продает через OpenMarket (ГП «СЕТАМ») высоковольтную линию электропередач длиной 92,8 км, которая находится на территории Сумской области....