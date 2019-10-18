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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55152

В Шостке на ходу загорелся автомобиль и врезался в столб (фото)

Водитель машины, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не справилась с управлением, поэтому, автомобиль врезался в электроопору и загорелся.

Происшествие произошло сегодня ночью по улице Воронежская в Шостке. Водитель автомобиля «CHEVROLET-Aveo» не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. В результате аварии автомобиль загорелся, женщина и ее пассажир успели покинуть автомобиль невредимыми.

Как впоследствии установили полицейские, 35-летняя жительница Одесской области находилась за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер зафиксировал у женщины 1,16 промилле алкоголя.

По словам самой водительницы, она во время движения автомобиля увидела из-под капота дым, и пыталась затормозить. Однако не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие.

Сейчас выгоревший автомобиль находится на штрафплощадке Шосткинского отдела полиции. Относительно гражданки составлено сразу два административных протокола: ст. 124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции». За содеянное ей грозит уплата немалого штрафа и лишение права управлять транспортным средством.

Работники полиции в очередной раз напоминают жителям и гостям Сумщины о жизненно важной необходимости быть осторожными за рулем и беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Нельзя управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии или отправляться в дорогу, когда оно неисправно. И помните: дорога легкомыслия не прощает.

К слову: с начала года на территории области произошло 252 ДТП, в которых пострадали 235 и погибли 46 граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Пожар авто Шостка

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