Бегуны с Сумщины пробежали еще 25 км по пустыне Сегодня, 18 ноября, прошел третий этап 165-километрового ультрамарафона Oman Desert Marathon.

Бегуны с Сумщины братья Глывы продолжают удерживать третью и четвертую позиции, проигрывая только братьям из Марокко Рашиду и Мухаммеду Эльморабити.

О своих впечатлениях о забеге они написали в Фейсбуке.

«Перед написанням посту про сьогоднішню гонку я хотів би подякувати всім за підтримку, за коментарі під моїми розповідями, то дуже допомагає психологічно!

Тепер про сьогодні. Ранок розпочався з брифінгу на якому нам розповіли про те з чим нам доведеться зіштовхнутися по дистанції. Бігти 27км, три піщаних великих дюни протяжністю 3-4км. Після кожної рівна піщана поверхня, яка дасть перепочити психологічно. Як завжди зі старту Рашид і пару Оманських армійців очолили гонку, я нікуди не летів, адже перші 4 км дюн можуть загасити запал і відбити охоту бігти далі. Перший перевал позаду, попереду Рашид з Мухамедом і два Оманських армійця, я позаду 200м біжу спокійно контролюю ситуацію. Атака другої дюни, все спокійно, на 10км пункт з водою. Чотири лідера пробігають не зупиняючись, я зупиняюсь на хвилинку, п'ю водичку, колочу енергетик, обливаюсь і в бій. Розумію що вони відірвались, але темп не добавляю, навіщо ? Ще бігти 17км, думаю Оманці не сильні зачекають. Завершення 2 дюни, 18км позаду і рівна поверхня. Розпочинаю розкручування темпу чим скорочую розрив. Єсть один армієць капає, Мухамед очолює гонку за ним другий армієць а Рашид збавляє темп і щось єлі плететься. Дістаю його і на 20км перед нами штурм останньої дюни. Рашид , як на велосипеді взлітає на дюну , переганяє лідируючу групу і очолює гонку. Мені вже тяжко, дивуюсь фізичній формі Оманця, терплю та намагаюсь підтримувати темп. Нарешті, завершення дюни, збігаю на годиннику 23км, три тіла попереду метрів 300 і рівна поверхня. Розпочинаю фінішувати і діставати лідерів. Та ну, попереду 2 прапорця перед якими Рашид з братом витягують прапор і зупиняються. Організатори не встигли виставити фінішну арку, і фініш на 25 кілометрах а не 27 , як було сказано вранці. Я фінішую десь через хвилину четвертий. Оооо , думаю, а хто говорив , що буде не цікаво? П'ю водичку і чекаю на свого брата. Він сьогодні шостий, але запас часу попередніх днів зберігає йому 4 позицію а мені 3. Тепер відпочиваємо і чекаємо результатів після 3 днів і сьогоднішніх, щоб розуміти ситуацію. От тепер вся боротьба розпочалась! Далі на характері і без емоцій», - написал Евгений Глыва.

«Старт третього етапу Oman desert marathon. Сьогодні нам потрібно було подолати 27км. З перших кілометрів я дотримувався тактики як і вчора спокійно бігти, а потім наздоганняти своїх прямих конкурентів, но мене чекав сюрприз на позначці в 20км я обійшов тільки трьох бігунів з армії Оману і я зрозумів, що потрібно включатися, но сьогодні вони були прудкіші за мене і на фініш я прибіг на шостій позиції, а Evgenii Glyva прибіг четвертий. Так що все тільки починається і стає все цікавіше. Я втримую четверту позицію в загальному заліку і командою ми на другому місці», - написал Иван Глыва.

Завтра спортсменов ждет 28-километровый этап.