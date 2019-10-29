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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33302

На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров

Предварительно установлено, что двое злоумышленников действовали в течение длительного времени, обворовывая гараже соседей и собственников помещений в других автокооперативах Шостки.

При проведении комплексных следственно-оперативных мероприятий, сотрудники полиции заметили определенное сходство между совершением нескольких краж из гаражей. Злоумышленники действовали ночью и проникали внутрь через крышу или, срезая болгаркой петли гаражных ворот. Оттуда выбирали все, что можно продать: электроинструменты, мототехнику, запчасти, бытовую технику и даже сами автомобили.

«В ходе целого ряда проведенных оперативных розыскных и следственных действий работники полиции Шостки выяснили личности злоумышленников, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Оба подозреваемых местные, им 22 и 44 года. Младший сам имеет гараж в одном из автооокеративов, был старшим ряда и, пользуясь своей осведомленностью, обворовывал вместе с сообщником гаражи соседей».

В ходе неотложных обысков по адресам фигурантов и их родственников, проживающих в соседних районах, полицейские нашли и изъяли два похищенных автомобиля марки ВАЗ, один из которых был полностью разобран и порезан. В гаражах подозреваемых обнаружили много вещей из обворованных помещений, которые уже узнаются потерпевшими и после необходимых следственных действий будут возвращены им.

В отношении подозреваемых в полиции уже открыли уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Правоохранители проводят дальнейшую проверку на причастность задержанных к совершению других подобных преступлений на территории Шостки и соседних райцентров.

Примечательно, что при избрании меры пресечения подозреваемым в серии краж из гаражей, суд не удовлетворил ходатайство следователя и оставил их на свободе, выбрав им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обоих мужчины освободили в зале суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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