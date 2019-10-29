На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров

При проведении комплексных следственно-оперативных мероприятий, сотрудники полиции заметили определенное сходство между совершением нескольких краж из гаражей. Злоумышленники действовали ночью и проникали внутрь через крышу или, срезая болгаркой петли гаражных ворот. Оттуда выбирали все, что можно продать: электроинструменты, мототехнику, запчасти, бытовую технику и даже сами автомобили.
«В ходе целого ряда проведенных оперативных розыскных и следственных действий работники полиции Шостки выяснили личности злоумышленников, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Оба подозреваемых местные, им 22 и 44 года. Младший сам имеет гараж в одном из автооокеративов, был старшим ряда и, пользуясь своей осведомленностью, обворовывал вместе с сообщником гаражи соседей».
В ходе неотложных обысков по адресам фигурантов и их родственников, проживающих в соседних районах, полицейские нашли и изъяли два похищенных автомобиля марки ВАЗ, один из которых был полностью разобран и порезан. В гаражах подозреваемых обнаружили много вещей из обворованных помещений, которые уже узнаются потерпевшими и после необходимых следственных действий будут возвращены им.
В отношении подозреваемых в полиции уже открыли уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Правоохранители проводят дальнейшую проверку на причастность задержанных к совершению других подобных преступлений на территории Шостки и соседних райцентров.
Примечательно, что при избрании меры пресечения подозреваемым в серии краж из гаражей, суд не удовлетворил ходатайство следователя и оставил их на свободе, выбрав им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обоих мужчины освободили в зале суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
9-10 ноября состоялся открытый Кубок г. Хмельницкий по художественной гимнастике «Дети - наше будущее»....
12 ноября в 21:43, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по ул. Свободы в...
Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 185 УК Украины (кража) разыскивается Маленко Валентин...
Злоумышленницы проникли в дом пенсионера и похитили из тайника почти 6000 гривен....
11-летнего мальчика, который ушел на улицу и несколько часов не возвращался домой, разыскали работники полиции охраны недалеко от места его...