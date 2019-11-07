В Сумах заминировали суд

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области утром на линию 102 позвонила женщина, которая сообщила о минировании здания райсуда на ул. Первомайской. Голос был похож на тот, который сообщал о минировании Центра предоставления административных услуг с середины октября до середины ноября, когда таких сообщений было больше десятка.
На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, людей эвакуировали, проводится проверка. Движение на участке от ул. Ярослава Мудрого до ул. Набережная р. Стрелка перекрыто.
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