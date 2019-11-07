Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41707

В Сумах заминировали суд

Сегодня, 29 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Ковпаковского райсуда.

Фото Натальи Новак

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области утром на линию 102 позвонила женщина, которая сообщила о минировании здания райсуда на ул. Первомайской. Голос был похож на тот, который сообщал о минировании Центра предоставления административных услуг с середины октября до середины ноября, когда таких сообщений было больше десятка.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, людей эвакуировали, проводится проверка. Движение на участке от ул. Ярослава Мудрого до ул. Набережная р. Стрелка перекрыто.

Право Ковпаковский районный суд г. Сумы Минирование

По тематике

12.11.2019 10:32

Бомбы в Заречном суде не нашли

Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы на своей странице в Фейсбуке....

В Сумах заминировали еще и суд (обновлено)
12.11.2019 10:01

В Сумах заминировали еще и суд (обновлено)

Сегодня, 12 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Заречного районного суда, который расположен на ул. Академической....

В Сумах угрожают подорвать кадетский корпус (обновлено)
11.11.2019 14:55

В Сумах угрожают подорвать кадетский корпус (обновлено)

Сегодня, 11 ноября, в телеграмм-канал «Безпечен місто. Суми» написали об угрозе взрыва в кадетском корпусе....

11.11.2019 08:56

В Сумах снова обещают взорвать ЦПАУ

Сегодня, 11 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Сумской мэрии на Горького, 21, где находится городской Центр предоставления...

08.11.2019 10:40

В Сумах пятый раз за неделю заминировали ЦПАУ

Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.