В Сумах заминировали суд Сегодня, 29 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Ковпаковского райсуда.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области утром на линию 102 позвонила женщина, которая сообщила о минировании здания райсуда на ул. Первомайской. Голос был похож на тот, который сообщал о минировании Центра предоставления административных услуг с середины октября до середины ноября, когда таких сообщений было больше десятка.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, людей эвакуировали, проводится проверка. Движение на участке от ул. Ярослава Мудрого до ул. Набережная р. Стрелка перекрыто.