Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31189

Сумские теннисистки снова первые

Сегодня, 1 декабря, в Чернигове, завершился второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди женщин.

Трехкратный чемпион Украины сумская «СумДУ-Грация» выиграла в туре все 9 игр (у одесской «Evolution» 3:1, «КДЮСШ № 1 - ЛОШВСМ» (Северодонецк) 3:1, «Львовской политехники» 3:0, херсонской «Аделаиды-2» 3:0, днепровской «Днепрянки» 3:1, рогатинской «Роксоланы» 3:0, львовской «ДЮСШ 1 - Нафтогаз» 3:0, киевской «ДЮСШ № 26» 3:1 и узбекистанской «Хван-Ман-Гим» 3:0.

Послу двух туров сумчанки с 35 очками (17 побед и 1 поражение) на первом месте, столько же очков у одесситок, остальные далеко позади: северодончанки – 28 очков, «Львовская политехника» и «Аделаида-2» - по 27…

Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация

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Сумские теннисисты отыграли второй тур Суперлиги
Сегодня 16:52

Сумские теннисисты отыграли второй тур Суперлиги

Сегодня, 1 декабря, в Запорожье, завершился второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди мужчин....

28.11.2019 10:00

В Сумах студентки сошлись за теннисным столом

В Сумах прошла ХХVI областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровней аккредитации....

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису
27.11.2019 12:56

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису

В Сумах определили победителей областных соревнований по настольному теннису среди учащихся профессионально (профессионально-техническое) учебных заведений....

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису
13.11.2019 13:27

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За теннисным столом соревновались студенты колледжей Сумщины
07.11.2019 08:33

За теннисным столом соревновались студенты колледжей Сумщины

5-6 ноября в спортивном зале Машиностроительного колледжа состоялись финальные соревнования ХХVI областной спартакиады вузов I-II уровня аккредитации по настольному теннису...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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