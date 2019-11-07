Сумские теннисистки снова первые

Трехкратный чемпион Украины сумская «СумДУ-Грация» выиграла в туре все 9 игр (у одесской «Evolution» 3:1, «КДЮСШ № 1 - ЛОШВСМ» (Северодонецк) 3:1, «Львовской политехники» 3:0, херсонской «Аделаиды-2» 3:0, днепровской «Днепрянки» 3:1, рогатинской «Роксоланы» 3:0, львовской «ДЮСШ 1 - Нафтогаз» 3:0, киевской «ДЮСШ № 26» 3:1 и узбекистанской «Хван-Ман-Гим» 3:0.
Послу двух туров сумчанки с 35 очками (17 побед и 1 поражение) на первом месте, столько же очков у одесситок, остальные далеко позади: северодончанки – 28 очков, «Львовская политехника» и «Аделаида-2» - по 27…
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