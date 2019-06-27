Несмотря на ремонт лужа возле ЦУМа никуда не делась

Осенью 2018 года сумские коммунальщики отремонтировали дорогу в районе пешеходного перехода возле ЦУМа. Это было сделано по поручению мэра Сум Александра Лысенко тогдашнему директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко. Правда, ждать пришлось несколько месяцев. И лужи там действительно не было, однако прошло чуть больше года, и вуаля… она снова на месте.
Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ольга Панфилова.
«Ван лав
Первое фото только что
Второе - в тот же день в 2015
Лысенко спасает нас от экзистенциального ужаса перед переменами», - написала она.
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