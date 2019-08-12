На Сумщине 440 населенных пунктов без света В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7 часов утра 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточеннымы 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская – 162», - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Больше всего от снежной стихии пострадали Белопольский (72 н.п.), Сумской (65 н.п.), Роменский (46 н.п.), Лебединский (42 н.п.) и Ахтырский (41 н.п.) районы.