На Сумщине 440 населенных пунктов без света

«По состоянию на 7 часов утра 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточеннымы 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская – 162», - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Больше всего от снежной стихии пострадали Белопольский (72 н.п.), Сумской (65 н.п.), Роменский (46 н.п.), Лебединский (42 н.п.) и Ахтырский (41 н.п.) районы.
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