Профсоюзы Сумщины выступили против принятия закона «О труде» Вече профсоюзов области состоялось 30 января в Сумах в рамках всеукраинской акции «Волна гнева».

Выступили против принятия законопроекта «О труде» и внесении изменений в законодательные акты относительно профессиональных союзов, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Собрали вече профсоюзов на улице Петропавловской, у здания Сумского государственного университета, откуда перешли в областную филармонию, где все присутствующие имели возможность высказать свои замечания к законопроекту. Всего собрались около 250 участников.

Обсуждение продолжалось около двух часов. После чего собравшиеся приняли резолюцию, где требуют отозвать закон «О труде», а в случае его принятия - чтобы президент наложил вето.

«Мы согласны на то, что проект нужно менять, тот КЗоТ, который есть на сегодня. Его надо осовременить, не нарушая ни Конституции, ни международные конвенции. Он должен быть согласован и с работодателями, и с профсоюзами. Этот закон, прежде всего, несет увольнение человека безосновательно, то есть одна сторона захотела уволить - ему сегодня не нужны эти люди, и они просто увольянют за один день», - прокомментировала председатель Сумского областного совета профсоюзов Татьяна Евдокимова.

После принятия резолюции участники вече отправились в областной совет, где передали резолюцию управляющей делами исполнительного аппарата областного совета Виктории Патютько, которая вышла к митингующим, а затем вр.и.о. главы облгосадминистрации Ирине Купрейчик, которая пообещала передать позицию профсоюзов в Кабмин.

«Действительно, профсоюзам в этом кодексе уделено недостаточно внимания, там указано о необходимости принятия отдельного закона о деятельности профсоюзов, но в самом законе этот вопрос должным образом не урегулирован. Каким образом это будет происходить в дальнейшем, действительно может иметь место незащищенность работника, если какой-то работник работает хорошо, но чем стал неугодным для работодателя, он может быть уволен. Этот законопроект еще прорабатывается и это не конечная форма, не конечный закон, в соответствии с тем, как этот законопроект станет законом, я уверен в него будет внесена целая куча поправок», - прокомментировал юрист регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Алексей Рыбалка.

Напомним: как указано на сайте Верховной Рады, проект «Закона о труде» был внесен на рассмотрение Кабмином 28 декабря 2019 года. С 3 января документ находится на ознакомлении в комитетах Верховной Рады.

В законопроекте говорится: работодатель может уволить работника, заблаговременно предупредив. Если человек работает менее полугода - за 15 дней, более шести месяцев - за 30 дней. От полугода до пяти - за два месяца. Если же человек работает от пяти до 10 лет предупредить его необходимо за три месяца или выплатив компенсацию деньгами.