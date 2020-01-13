На Сумщине полиция объявила подозрение в реализации наркотиков членам ОПГ

Сегодня организатору группы и двум его сообщникам работники полиции объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.306, и ч.3 ст.28 ч.2 ст.306 УК Украины. Молодым людям судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но за них был внесен залог. Девушка также находится дома - под личным обязательством.
К тому же этим трем гражданам и еще одному их сообщнику, 25-летнему уроженцу Путивля, объявлено о подозрении в сбыте организованной преступной группой особо опасных наркотических и психотропных средств в крупных размерах (ч.2 и 3 ст.307 УК Украины). Сейчас этот парень находится под домашним арестом.
Досудебное расследование по делу продолжается.
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