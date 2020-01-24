Сумские патрульные нашли водителя маршрутки, который повредил троллейбус

В ходе обследования места аварии, работники полиции выяснили регистрационный номер транспортного средства и маршрут, по которому работал виновник аварии. На нарушителя составили 2 админпротокола: за совершение ДТП и за оставление места ДТП.
Троллейбус, который потерпел механических повреждений, сейчас находится в депо КП «Электроавтотранс». После замены зеркала (водитель «Руты» оплатил расходы в полном объеме), работа коммунального транспорта в линии будет восстановлена, сообщает пресс-служба КП.
Благодаря бдительности и своевременному сообщению граждан патрульные обнаружили и задержали мужчину, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения....
Сегодня, 7 февраля, около 9:00 на остановке «Универмаг «Киев» произошло ДТП....
4 февраля, ориентировочно в 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на мосту через реку Псел, на улице Ивана Харитоненко....
КП «Электроавтотранс» ищет виновника ДТП, из-за которого пришлось снять автобус с рейса....
Сегодня, 4 февраля, в Сумах на мосту Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко) произошло ДТП....