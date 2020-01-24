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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11450

Сумские патрульные нашли водителя маршрутки, который повредил троллейбус

Водителя «Руты», который стал причиной ДТП на Покровской пл. нашли патрульные полицейские и привлекли к ответственности.

В ходе обследования места аварии, работники полиции выяснили регистрационный номер транспортного средства и маршрут, по которому работал виновник аварии. На нарушителя составили 2 админпротокола: за совершение ДТП и за оставление места ДТП.

Троллейбус, который потерпел механических повреждений, сейчас находится в депо КП «Электроавтотранс». После замены зеркала (водитель «Руты» оплатил расходы в полном объеме), работа коммунального транспорта в линии будет восстановлена, сообщает пресс-служба КП.

Право Дтп

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