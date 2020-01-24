Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:461646

В Сумах на пешеходном переходе сбили мальчика

ДТП произошло в субботу, 8 февраля, около 11.45. на ул. Вячеслава Чорновола.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, водитель 1981 г.р. на автомобиле Mitsubishi Outlander совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был доставлен в нейрохирургию областной больницы. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, предварительно, он был трезв.

В Фейсбуке мама пострадавшего мальчика написала пост о поиске свидетелей ДТП:

«Sos!!! Нужна помощь! Ищу свидетелей ДТП!

Сегодня на моего 11- летнего сына совершили наезд на этом перекрестке, выехав на полосу встречного движения на пешеходном переходе. Притом, что на своей полосе другой автомобиль остановился и уступил дорогу пешеходу. Ребенок со множеством травм и ушибов, особенно лицевой части головы находиться в больнице в нейрохирургии. Прошу откликнуться всех свидетелей и авто с видеорегистраторами. Мой телефон - 0992719937. Заранее всех благодарю. Прошу репост!!!», - написала Марина Стеценко.

Право Дтп

По тематике

07.02.2020 12:21

В Сумах пьяный водитель врезался в церковный забор (видео)

Благодаря бдительности и своевременному сообщению граждан патрульные обнаружили и задержали мужчину, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения....

Сумские патрульные нашли водителя маршрутки, который повредил троллейбус
07.02.2020 12:11

Сумские патрульные нашли водителя маршрутки, который повредил троллейбус

Водителя «Руты», который стал причиной ДТП на Покровской пл. нашли патрульные полицейские и привлекли к ответственности....

07.02.2020 09:17

В Сумах маршрутка подрезала троллейбус

Сегодня, 7 февраля, около 9:00 на остановке «Универмаг «Киев» произошло ДТП....

Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)
05.02.2020 14:03

Подробности масштабного ДТП на мосту в Сумах (видео)

4 февраля, ориентировочно в 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на мосту через реку Псел, на улице Ивана Харитоненко....

04.02.2020 19:42

В Сумах легковушка поцарапала автобус и поехала дальше

КП «Электроавтотранс» ищет виновника ДТП, из-за которого пришлось снять автобус с рейса....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.