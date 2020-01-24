В Сумах на пешеходном переходе сбили мальчика ДТП произошло в субботу, 8 февраля, около 11.45. на ул. Вячеслава Чорновола.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, водитель 1981 г.р. на автомобиле Mitsubishi Outlander совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами он был доставлен в нейрохирургию областной больницы. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, предварительно, он был трезв.

В Фейсбуке мама пострадавшего мальчика написала пост о поиске свидетелей ДТП:

«Sos!!! Нужна помощь! Ищу свидетелей ДТП!

Сегодня на моего 11- летнего сына совершили наезд на этом перекрестке, выехав на полосу встречного движения на пешеходном переходе. Притом, что на своей полосе другой автомобиль остановился и уступил дорогу пешеходу. Ребенок со множеством травм и ушибов, особенно лицевой части головы находиться в больнице в нейрохирургии. Прошу откликнуться всех свидетелей и авто с видеорегистраторами. Мой телефон - 0992719937. Заранее всех благодарю. Прошу репост!!!», - написала Марина Стеценко.