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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31387

Сумчан приглашают на Суперлигу

В субботу, 15 февраля, в Сумах в зале центра ПТО (бывшее ПТУ-2) состоится первая полуфинальная встреча клубного чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги сезона 2019-2020 годов.

Встречаются команды «Теннисная академия» (Сумы) и «ТТ ТЕАМ» (Полтава). Начало в 12.00.

Победитель по сумме двух матчей будет бороться за золотые медали чемпионата Украины.

Вход свободный.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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