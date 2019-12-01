Сумчан приглашают на Суперлигу

Встречаются команды «Теннисная академия» (Сумы) и «ТТ ТЕАМ» (Полтава). Начало в 12.00.
Победитель по сумме двух матчей будет бороться за золотые медали чемпионата Украины.
Вход свободный.
7-9 февраля в Красилове прошел 3-й тур Суперлиги Украины по настольному теннису среди мужских команд....
13 декабря в Сумах завершился кубок Украины по настольному теннису....
Ровно два года назад, 12 декабря 2017 года, исполком Сумского горсовета рассмотрел решение относительно осуществления мероприятий по достройке в 2018-2020...
11 декабря в Сумах завершились командные соревнования кубка Украины по настольному теннису....
Сегодня, 1 декабря, в Чернигове, завершился второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди женщин....