В Сумах патрульные помогли роженице, которой стало плохо в скорой

Вдруг, рядом останавливается автомобиль скорой помощи.
"Ребята помогите. Я везу из Тростянца роженицу, которая вот-вот будет рожать. Сейчас ей стало плохо, надо быстро попасть в больницу", - обратился взволнованный мужчина к патрульным.
Не теряя времени, экипаж стражей порядка со спецсигналами сопроводил карету скорой в роддом, где женщиной занялись врачи.
Как стало известно, она родила мальчика..
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