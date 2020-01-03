Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25187

В Сумах патрульные помогли роженице, которой стало плохо в скорой

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения (БДД) Владислав Заика и Владислав Гордиенко обследовали улично-дорожную сеть на улице Харьковской, при въезде в областной центр.

Вдруг, рядом останавливается автомобиль скорой помощи.

"Ребята помогите. Я везу из Тростянца роженицу, которая вот-вот будет рожать. Сейчас ей стало плохо, надо быстро попасть в больницу", - обратился взволнованный мужчина к патрульным.

Не теряя времени, экипаж стражей порядка со спецсигналами сопроводил карету скорой в роддом, где женщиной занялись врачи.

Как стало известно, она родила мальчика..

 
Право Патрульная полиция

По тематике

25.02.2020 09:07

На Сумщине фуру занесло на скользкой дороге (видео)

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 «Сумы - Полтава», на 38-м километре, инспекторы обнаружили автомобиль DAF с полуприцепом, который почти...

14.02.2020 13:34

Сумкие копы помогли быстро доставить ребенка в реанимацию (видео)

Патрульные помогли быстро доехать до больницы родителям с ребенком, который нуждался в неотложной медицинской помощи....

17.01.2020 12:40

В Сумах патрульные спасли пенсионерку с инсультом

«Около часа женщина из соседней квартиры кричит о помощи», - на такой вызов мгновенно приехали сумские патрульные...

16.01.2020 13:45

Сумские патрульные спасли 75-летнюю одинокую бабушку (видео)

«Моя соседка уже трое суток не выходит из своей квартиры»: патрульные и медики помогли женщине, которой стало плохо в квартире....

Сумчан запрошують на різдвяну зустріч із копами
03.01.2020 16:51

Сумчан запрошують на різдвяну зустріч із копами

Вже третій рік поспіль патрульні святкують Різдво разом з усіма охочими дітьми та дорослими....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Кино Дружба
21-30 - 70 грн.
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:50 20:00
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
ШОК-Shorts (фестиваль)
ШОК-Shorts (фестиваль)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.