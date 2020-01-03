В Сумах патрульные помогли роженице, которой стало плохо в скорой Инспекторы отдела безопасности дорожного движения (БДД) Владислав Заика и Владислав Гордиенко обследовали улично-дорожную сеть на улице Харьковской, при въезде в областной центр.

Вдруг, рядом останавливается автомобиль скорой помощи.

"Ребята помогите. Я везу из Тростянца роженицу, которая вот-вот будет рожать. Сейчас ей стало плохо, надо быстро попасть в больницу", - обратился взволнованный мужчина к патрульным.

Не теряя времени, экипаж стражей порядка со спецсигналами сопроводил карету скорой в роддом, где женщиной занялись врачи.

Как стало известно, она родила мальчика..