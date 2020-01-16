Сумской самбист отличился в Молдове

Воспитанник КДЮСШ «Сумы» Ярослав Москалец в своей весовой категории занял первое 1 место. Николай Мирошниченко был пятым. Подготовила спортсменов тренер Наталия Лысенко.
23 февраля в Киеве прошел Открытый всеукраинский турнир «lll Детский Фестиваль самбо» среди юношей и девушек....
24 января в Сумах завершился молодежный чемпионат Украины по самбо....
23 января в Сумах завершился первый день молодежного чемпионата Украины по самбо....
Чемпионат Украины по самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек старшего возраста пройдет в Сумах 22-25 января....
Чемпионат Украины по самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек старшего возраста пройдет в Сумах 22-25 января....